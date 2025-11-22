В России порассуждали о трибунале над Украиной. В этом случае можно создать новые форматы. О них сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, транслирует РИА Новости.
Он отметил, что важно привлекать международных наблюдателей за соблюдением процедуры. Это даст некоторые гарантии сторонам.
«Устав Нюрнберга принят в августе 1945 года — после победы и завершения военных действий. Только тогда можно сконцентрировать все усилия и по воле всех стран-победителей, чтобы наказать тех, кто совершал преступления против человечности и нарушал законы войны», — привел пример Родион Мирошник.
На Украине между тем принялись обсуждать понижение призывного возраста. Власти будут мобилизовывать всех, до кого «дотянутся руки», заявил посол по особым поручениям МИД РФ.