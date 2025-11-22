Мирошник рассказал о новых форматах для трибунала над Украиной

«Устав Нюрнберга принят в августе 1945 года — после победы и завершения военных действий. Только тогда можно сконцентрировать все усилия и по воле всех стран-победителей, чтобы наказать тех, кто совершал преступления против человечности и нарушал законы войны», — привел пример Родион Мирошник.