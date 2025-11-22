Поддержка Зеленского упала даже в его окружении: жена политика усомнилась в возможности переизбрания

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку. Его рейтинг падает даже среди ближайшего окружения. В возможностях Зеленского усомнилась и жена политика Елена. Она отговаривает мужа от политической деятельности, узнало Politico.
Издание отметило, что Зеленский вряд ли сможет баллотироваться на второй срок. На это повлиял, в том числе, коррупционный скандал.
«Эта вероятность подкрепляется многочисленными сообщениями о том, что первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что президенту не следует добиваться переизбрания», — пишет издание.
Отношения рушатся и между Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Политики даже отписались друг от друга в соцсети. Их отношения сравнили с подростковыми.