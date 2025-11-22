Париж может позволить украинским компаниям создавать оружие во Франции

Французское руководство рассматривает возможность предоставить украинским оборонным предприятиям право размещать производство оружия на территории Франции. По данным Reuters, такой вариант обсуждается на фоне опасений инвесторов, которые не спешат открывать новые проекты непосредственно на Украине.
Как отмечает агентство, подобная схема уже реализуется в Дании, где украинским производителям согласовали доступ к промышленной базе для выпуска вооружения. Париж изучает этот опыт как потенциальную модель для собственного сотрудничества с Киевом.
Кроме того, источники сообщают, что дополнительное развитие получил проект, направленный на расширение участия компании Renault в создании беспилотных систем. Рассматривается возможность стимулирования концерна к более активной работе в сфере оборонных технологий.
Ранее генерал Сергей Липовой заявил, что Франция передаст утилизованные самолёты Rafale Украине.