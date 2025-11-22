«Мы кое-как держимся»: в украинской разведке рассказали о текущей обстановке в Киеве

Киев затягивает переговоры по урегулированию украинского конфликта. Однако это не улучшит позиции страны. Так заявили в украинской разведке, цитирует журнал Economist.
Источник уточнил, что ситуация в Киеве сейчас тяжелая. При этом никто не знает, что будет дальше. Поэтому нет смысла затягивать конфликт, добавили в украинской разведке.
«Прямо сейчас мы кое-как держимся. Кто знает, что будет через два месяца? К тому моменту предполагаемая сделка не станет лучше», — заявил собеседник журнала.
Президент США Дональд Трамп между тем напомнил Украине о приближающейся «холодной зиме». Он призвал Киев поторопиться с ответом по мирному плану. По его словам, в противном случае Вашингтон «сдержит» поддержку Украине.