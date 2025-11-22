Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский не сможет отказаться от мирного плана президента США Дональда Трампа. Сейчас «подходящий момент» для давления на Киев. Зеленский должен принять план урегулирования конфликта из-за коррупционного скандала, пишет Politico.
По версии газеты, так считают в американской администрации. Автор отмечает, что у Киева есть время до 24 ноября. Такой срок установил Дональд Трамп на подписание сделки. В противном случае Украина может лишиться поддержки США, пишет газета.
«Позиции Зеленского в стране сейчас особенно ослабли, и серьезные трудности для него создает коррупционный скандал… Украинцам придется согласиться из-за того, как слабы сейчас позиции Зеленского», — отмечается в статье.
По данным Financial Times, Вашингтон рассчитывает на подписание Зеленским плана до 27 ноября. Дата приурочена ко Дню благодарения.