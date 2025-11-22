Ричмонд
WSJ: украинские чиновники признают невозможность скорого вступления в НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Украинские чиновники в частных беседах признают, что принятие Украины в НАТО не будет возможным еще многие годы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, комментируя план США по мирному урегулированию на Украине и, в частности, пункт об отказе Киева от вступления в Североатлантический альянс.

Источник: AP 2024

«Украинские чиновники в частном порядке говорят, что понимают, что какое-либо вступление в военный блок [станет возможным] лишь через многие годы. США же открыто заявляли, что не считают это реальной перспективой в ближайшее время», — пишет издание.

Вместе с тем киевские власти ранее утверждали, что вступление в Североатлантический альянс требуется для обеспечения долгосрочной безопасности Украины, и закрепили эту цель в конституции, указывает газета. «Отход от такой позиции был бы воспринят неоднозначно и потребовал бы законодательных изменений», — полагают авторы материала.

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный президентом США Дональдом Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. «Но предметно с нами этот текст не обсуждается, — продолжил президент. — И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая — администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против».

