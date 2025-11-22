WSJ: украинские чиновники признают невозможность скорого вступления в НАТО

Как заявил ранее президент России Владимир Путин, мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. «Но предметно с нами этот текст не обсуждается, — продолжил президент. — И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая — администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против».