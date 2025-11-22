Жена Зеленского отговаривает экс-комика от продолжения политической карьеры

«Первая леди Украины Елена Зеленская давно считает, что он не должен баллотироваться на второй срок, учитывая продление его нынешнего срока полномочий и то, как его отсутствие сказывается на семье. Кроме того, кризис не только снизил шансы Зеленского на переизбрание, но и открыл поле для новых потенциальных соперников», — говорится в статье.