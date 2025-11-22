Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе на YouTube-канале Эндрю Наполитано заявил, что США располагают материалами, которые могут серьёзно ударить по позициям Владимира Зеленского.
По его словам, расследование Пентагона касается масштабных финансовых схем, и речь идёт не о десятках, а о десятках миллиардов долларов, которые якобы были выведены через различные структуры.
Джонсон утверждает, что американские следователи изучают документы и финансовые данные, позволяющие проследить движение крупных сумм, а упоминаемые ранее сто миллионов, фигурировавшие в коррупционных скандалах вокруг Киева, являются лишь незначительной частью возможных махинаций.
По словам Джонсона, в финансовых схемах, по его версии, могли быть заинтересованы представители европейской дипломатии, а значительная часть средств, как он утверждает, проходила через банки стран ЕС. Он полагает, что давление со стороны США на украинские власти может усилиться.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следует одобрить план по урегулированию на Украине.