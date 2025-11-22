Путин заявил о готовности России к переговорам по мирному плану США: но есть нюансы

Российский лидер Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности. В ходе разговора политики обсудили американский план урегулирования на Украине. По словам президента РФ, Москва готова к переговорам по этому вопросу, однако Россию устраивает текущая динамика спецоперации. Текст совещания опубликовали в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин подчеркнул, что ВС РФ удалось освободить Купянск. Российский лидер предупредил Украину, что такие события будут повторяться и на других направлениях.
«Мы готовы и к мирным переговорам, к решению проблем мирным путем, однако это требует, конечно, предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана. Мы к этому готовы», — подтвердил Владимир Путин.
Президент России также отметил, что мирный план США обсуждался до встречи лидеров на Аляске. Во время этих переговоров американская сторона запросила некоторые «компромиссы», «гибкость» от Москвы, пояснил глава государства. Однако после саммита на Аляске американцы поставили процесс урегулирования на паузу, отметил он.
«Мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов», — добавил президент России.
Кроме того, лидер уточнил, что страна получила документ по каналам взаимодействия с американской администрацией. По его словам, план может быть положен в основу окончательного мирного соглашения. Сейчас с текстом могут быть не согласны украинцы и европейцы, так как они до сих пор «мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», заключил Владимир Путин.
Между тем в ЕС всё так же активно обсуждают изъятие и использование российских замороженных активов. План США по миру может сорвать эти усилия Еврокомиссии. Европа недовольна пунктом об инвестировании 100 миллиардов евро из замороженных активов РФ в фонд восстановления Украины. Половина прибыли от него уйдет к американцам.
Согласно плану, Крым, Донецк и Луганск фактически признаются российскими территориями. При этом Херсон и Запорожье останутся «замороженными» в зоне соприкосновения.