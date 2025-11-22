Соловьев высмеял взаимоотношения Ермака и Зеленского

Ведущий различных программ в эфире каналов «Россия 1» и «Соловьев Live» Владимир Соловьёв сообщил, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и Владимир Зеленский удалили друг друга из подписок в Instagram*. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он с иронией отметил, что подобные шаги обычно становятся началом более масштабного виртуального «разрыва». Нередко после этого следуют попытки стереть следы общения и дистанцироваться в других мессенджерах.
«Дальше ждём удаление переписок у обоих, блокировку в Telegram и, конечно же, пьяные звонки и СМС в 3 часа ночи», — написал телеведущий.
Напомним, ранее лидер украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия потребовал уволить Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.
*продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией и её деятельность запрещена в России.