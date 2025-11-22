Трамп позволил Мамдани не отказываться от обидных слов о нём

Президент США не позволил избранному мэру развернуто ответить на вопрос, считает ли тот Трампа «фашистом», как заявлял ранее. Мамдани попытался пояснить свою позицию, но республиканец перебил его и похлопал мэра по руке. После чего мэр с улыбкой сказал: «Да».