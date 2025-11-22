США намерены ужесточить санкции против РФ: Трамп дал пояснение

Хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил о рассмотрении новых антироссийских санкций. Президент США отметил, что ограничения будут «очень мощными». Так американский лидер выразился в беседе с Fox News.
Дональд Трамп подчеркнул, что ужесточение санкций может произойти уже очень скоро. По его словам, Вашингтон не станет отменять действие уже введенных ограничений.
«Очень мощные санкции… Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные», — заверил президент США.
Американский лидер добавил, что санкции коснутся деятельности, связанной с российской нефтью. Ограничения осложнят экспорт ресурсов, пояснил глава государства. Он предположил, что такие меры смогут сократить доходы РФ от продажи энергоносителей. Помимо прочего, санкции направлены на усиление давления на экономику России.
По словам американского постоянного представителя при ООН Майка Уолтца, США хотят оказывать дальнейшее давление на РФ, в случае, если Москва «продолжит игнорировать призывы к прекращению огня». Вашингтон также намерен продолжать поставки оружия Киеву. По словам постпреда при ООН, поддержка США важна Украине для обороны страны.
Как стало известно, в Конгрессе намерены проголосовать по антироссийским санкциям. Группа членов Палаты представителей планирует сделать это в обход ее спикера Майка Джонсона. Голосование может пройти в ближайшие недели. Конгрессмены намерены как можно скорее рассмотреть проект об ужесточении ограничений.
Дональд Трамп между тем напомнил Украине о принятии решения по плану США. Американский лидер предупредил киевское руководство о приближающейся «холодной зиме». В связи с этим хозяин Белого дома посоветовал Киеву поторопиться с ответом по мирному плану. По его словам, Вашингтон «сдержит» поддержку Украине, если та не примет предложения США. Он выразил надежду на скорое урегулирование конфликта.
По словам президента РФ Владимира Путина, Москва готова к переговорам по урегулированию на Украине. При этом Россию устраивает текущая динамика спецоперации. Владимир Путин отметил, что Кремль ознакомлен с американским планом урегулирования. Он также уточнил, что на Москву никак не влияют западные санкции.