США намерены ужесточить санкции против РФ: Трамп дал пояснение

Дональд Трамп между тем напомнил Украине о принятии решения по плану США. Американский лидер предупредил киевское руководство о приближающейся «холодной зиме». В связи с этим хозяин Белого дома посоветовал Киеву поторопиться с ответом по мирному плану. По его словам, Вашингтон «сдержит» поддержку Украине, если та не примет предложения США. Он выразил надежду на скорое урегулирование конфликта.