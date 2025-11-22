Ричмонд
Грин покидает Конгресс США из-за конфликта с Трампом

На фоне обострившегося конфликта с президентом США Дональдом Трампом член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила о своем уходе из Конгресса. Её отставка вступит в силу 5 января 2026 года.

Источник: Life.ru

«Я увольняюсь из офиса, моим последним днём будет 5 января 2026 года», — говорится в письменном заявлении Грин.

Она заявила, что боролась за избрание Трампа активнее любого другого республиканца. Конгрессвумен отметила, что многие республиканцы тайно ненавидели президента США и наносили ему удары в спину, однако позже были приняты обратно после выборов.

Ранее Трамп публично обвинил Грин в предательстве интересов Республиканской партии. Глава Белого дома утверждает, что его бывшая соратница заметно «сместилась влево» в своих политических взглядах. Трамп охарактеризовал Грин как очередного фальшивого политика, подчеркнув, что её позиция представляет угрозу для единства республиканцев.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

