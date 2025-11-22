Олейник: Зеленский и ЕС готовят провокацию в ответ на мирный план Трампа

«Зеленский может начать придумывать провокации вместе с европейцами, чтобы обвинить во всем Россию и втянуть в конфликт Трампа. Он будет максимально тянуть время. Ему не на пользу то, что союзниками Украины в конфликте выступают именно демократы, а Трамп — нет», — отметил эксперт.