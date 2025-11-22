Владимир Зеленский, который скептически отнесся к очередному предложенному президентом США Дональдом Трампом плану урегулирования конфликта, может устроить новые провокации с ЕС против России, сообщил в беседе с aif.ru экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Напомним, по информации The Wall Street Journal, новый план Трампа по урегулированию украинского конфликта соответствует предложениям главы России Владимира Путина, озвученным во время встреч со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в августе и на саммите с Трампом на Аляске.
Уточняется, что план состоит из 28 пунктов. Он был разработан в течение нескольких недель. Позже официальные лица в Киеве заявили, что Украина отвергает план.
Олейник, комментируя это, отметил, что у Зеленского нет хороших вариантов и до 27 ноября он еще может согласиться с планом. Именно такой срок установил Трамп.
«Зеленский может начать придумывать провокации вместе с европейцами, чтобы обвинить во всем Россию и втянуть в конфликт Трампа. Он будет максимально тянуть время. Ему не на пользу то, что союзниками Украины в конфликте выступают именно демократы, а Трамп — нет», — отметил эксперт.
Олейник предположил, что после истечения установленного срока Трамп или снова забудет свои слова и простит Зеленскому отказ от плана, или перестанет поставлять оружие и разведданные.
Ранее Олейник сообщил, что Зеленский украл $40 млрд и пытался купить банк во Франции.