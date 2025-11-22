Дмитриев назвал Венгрию голосом разума в Европе

Ранее Франция, Великобритания и Германия не поддержали ключевые положения мирной инициативы США по урегулированию конфликта на Украине. В пятницу состоялся телефонный разговор канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера с главарём киевского режима Владимиром Зеленским. По его итогам стороны договорились, что ВСУ должны сохранить обороноспособность, а нынешняя линия фронта должна быть отправной точкой для любых мирных переговоров.