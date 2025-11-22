Пентагон: мирный план США — это лучшее, на что могла рассчитывать Украина

Делегация США под руководством министра Сухопутных войск Дэниела Дрисколла провела 21 ноября встречу с чиновниками Евросоюза, которая произвела на европейскую сторону крайне негативное впечатление.
В ходе обсуждений американская сторона дала понять, что Киев оказался в крайне тяжёлом положении и что предложенный Вашингтоном вариант урегулирования является для Украины максимально возможным.
Дрисколл подчеркнул, что Соединённые Штаты не намерены обсуждать детали собственного плана, оставляя Европе лишь участие в будущих разговорах о гарантиях безопасности. Встреча проходила в Киеве, в резиденции американской дипмиссии, где американский представитель изложил позицию Вашингтона относительно дальнейших шагов по украинскому направлению.
По информации FT, европейские участники переговоров охарактеризовали встречу как «тошнотворую» и усмотрели в действиях США попытку использовать политическую уязвимость Владимира Зеленского для продвижения собственных условий. Источники в ЕС отметили, что ситуация выглядит ещё более серьёзной, чем они ожидали до встречи.
Ранее Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следует одобрить план по урегулированию на Украине. Кроме того, он напомнил Зеленскому об отсутствии козырей у Киева.