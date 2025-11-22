Пентагон: мирный план США — это лучшее, на что могла рассчитывать Украина

По информации FT, европейские участники переговоров охарактеризовали встречу как «тошнотворую» и усмотрели в действиях США попытку использовать политическую уязвимость Владимира Зеленского для продвижения собственных условий. Источники в ЕС отметили, что ситуация выглядит ещё более серьёзной, чем они ожидали до встречи.