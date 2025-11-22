Вакаров: среди готовых заменить Зеленского есть Кличко и человек из Львова

Член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров назвал aif.ru две политические фигуры, которые могут заменить Владимира Зеленского.
Как сообщалось, многие эксперты убеждены: западные кураторы Украины начали готовить политическое будущее страны без Зеленского. По их данным, Вашингтон и Лондон договорились о замене действующего главы киевского режима. Такое решение принято на фоне катастрофического положения на передовой и глубокого кризиса власти в Киеве, раздираемой последствиями коррупционного скандала.
В качестве наиболее вероятного преемника Зеленского рассматривается экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании.
«Что касается Залужного. Скажу непопулярное мнение: я не вижу его президентом. Считаю, у экс-главкома украинской армии нет ресурса, потенциала необходимого», — сказал Вакаров.
Собеседник издания констатировал, что из Залужного пытаются что-то «лепить», но выразил уверенность, что тот «не взлетит».
«Во что он сейчас делает? Встречается с разной публикой в Англии, читает лекции в Украинском католическом университете во Львове… Ну не взлетит он. Не взлетит. Даже если его и будут разыгрывать, то ради того, чтобы кто-то за ним зашел», — уверен Вакаров.
Что касается мэра Киева Виталия Кличко, отметил эксперт, то он вполне может быть тем, кто займет президентское кресло.
«Кличко остается в политической игре еще со времен Майдана, его поддерживают в Евросоюзе и конкретно в Германии, у него есть деньги, ресурсы, люди. Кличко не до конца разыгранная политическая фигура. Поэтому потенциал у него есть. Его бы я назвал одним из тех, кто может стать президентом Украины», — сказал Вакаров.
«Однако, насколько мне известно, у Кличко никогда не было президентских амбиций, он приземленный человек, может быть, потому что боксер. Ему нужна реальная власть, реальные деньги, он сам часто это повторял», — заметил эксперт.
Кроме того, еще одной фигурой, которая может заменить Зеленского, по мнению Вакарова, является мэр Львова, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой, который, кстати, уже баллотировался в президенты в 2019 году, но снял свою кандидатуру в пользу другого кандидата.
«Поэтому вижу две фигуры на замену Зеленского — Кличко и Садового. Такой мой прогноз. В Залужном будущего президента не вижу», — подытожил Вакаров.