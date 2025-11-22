Медведев напомнил Зеленскому про «золотой унитаз» Миндича: он высмеял призыв к украинцам «прекратить срач»

Президент США Дональд Трамп между тем напомнил, что у Киева нет никаких «козырей» в конфликте с Москвой. Он отметил, что Зеленскому всё же придется «на что-то согласиться», чтобы урегулировать ситуацию. Дональд Трамп также добавил, что отношения Москвы и Киева могли не перерасти в конфликт. По его словам, сделку можно было заключить на начальных этапах, если бы был «подходящий» лидер. Он не уточнил, о ком конкретно идет речь.