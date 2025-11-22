Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский обратился к нации. Он призвал жителей «прекратить срач», возникший на фоне коррупционного скандала. Заявления бывшего комика прокомментировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он написал об этом в мессенджере Max.
Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому про «золотой унитаз» его соратника, бизнесмена Тимура Миндича. Зампред Совета безопасности иронично добавил, что «киевская тля» якобы даже не знает, кто это такой.
«Ну конечно! Прекратите срач, шановні друзі! Тем более что для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз. А он есть только у Миндича», — отметил Дмитрий Медведев.
В обращении к нации Зеленский указал на «один из самых трудных моментов», который сейчас проходит Украина. Он, кроме того, в очередной раз пожаловался на давление на Киев. Зеленский отметил, что Украина теперь рискует потерять партнера в лице США.
Нелегитимный президент страны подчеркнул, что верхушка Киева переживает раскол. По его словам, в Раде происходит «срач». Зеленский назвал ситуацию «политическим игрищем».
Бывший комик также отметил, что провел беседу с европейскими лидерами. Они обсудили план США по конфликту. Зеленский пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером.
В Раде призвали отправить в отставку главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Бывший комик отказался. Взамен нелегитимный президент Украины отписался от главы офиса в соцсети. Тот пошел на такой же шаг. Отношения политиков похожи на подростковые конфликты.
Президент США Дональд Трамп между тем напомнил, что у Киева нет никаких «козырей» в конфликте с Москвой. Он отметил, что Зеленскому всё же придется «на что-то согласиться», чтобы урегулировать ситуацию. Дональд Трамп также добавил, что отношения Москвы и Киева могли не перерасти в конфликт. По его словам, сделку можно было заключить на начальных этапах, если бы был «подходящий» лидер. Он не уточнил, о ком конкретно идет речь.