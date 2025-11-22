Ранее Life.ru писал, что российские военнослужащие взяли в плен группу боевиков ВСУ в районе города Северск в Донецкой Народной Республике. Это произошло в результате ошибки украинских командиров. Пленные боевики проходили службу в 81-й бригаде Вооружённых сил Украины. Когда российские бойцы обнаружили противника, то сперва подумали, что это диверсанты. Оказалось, что просто, не владея обстановкой, командиры отправили их на позиции, которые уже давно принадлежат РФ.