Олейник ответил, как Трамп накажет Зеленского за отказ от плана США

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта для Владимира Зеленского равен частичной капитуляции, однако и в случае отказа он многое потеряет, сообщил в беседе с aif.ru экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Напомним, по информации The Wall Street Journal, новый план Трампа соответствует предложениям главы России Владимира Путина, озвученным во время встреч со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в августе и на саммите с Трампом на Аляске.
Уточняется, что план состоит из 28 пунктов. Он был разработан в течение нескольких недель. Позже официальные лица в Киеве заявили, что Украина отвергает план.
«Трамп очень самолюбивый человек. Украина для него не как Венесуэла, которая сопротивляется. Здесь он считает: “Мы вам деньги давали — вы должны отрабатывать”. Трамп предложил свой план, который по сравнению с условиями договора 2022 года является частичной капитуляцией для Зеленского. Трамп постоянно напоминает Украине, что у нее нет козырей, денег и оружия», — отметил Олейник.
Экс-нардеп отметил, что если Зеленский все же согласится на план Трампа, то через 100 дней пройдут выборы президента Украины, на которых у главы киевского режима нет ни одного шанса на победу.
В случае отказа о плана, Трамп, по словам Олейника, вероятнее всего, лишит Украину оружия и разведданных.
Ранее Олейник сообщил, что Зеленский украл $40 млрд и пытался купить банк во Франции.