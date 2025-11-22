Олейник ответил, как Трамп накажет Зеленского за отказ от плана США

«Трамп очень самолюбивый человек. Украина для него не как Венесуэла, которая сопротивляется. Здесь он считает: “Мы вам деньги давали — вы должны отрабатывать”. Трамп предложил свой план, который по сравнению с условиями договора 2022 года является частичной капитуляцией для Зеленского. Трамп постоянно напоминает Украине, что у нее нет козырей, денег и оружия», — отметил Олейник.