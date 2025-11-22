Из золота не только унитазы: Олейник рассказал о тайной роскоши Зеленского

Золотые унитазы, роскошные дома по всему миру и тонны наличных хранят украинские политики во главе с Владимиром Зеленским. После обвинения ближайшего соратника главы киевского режима Тимура Миндича по Украине прокатилась волна чисток.
Более того, в обвинительном заключении по делу Миндича фигурирует и сам Зеленский. Экс-депутаты Верховной рады рассказали aif.ru, что скрывают украинские политики, связанные с самым громким коррупционным скандалом 2025 года.
Тайна золотой квартиры Миндича.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики.
В частности, сотрудники НАБУ провели обыски у бизнесмена Миндича, позже ему предъявили обвинение по пяти статьям, среди которых создание преступной организации, незаконное воздействие на министра энергетики и обороны, контроль за финансовыми потоками в энергетике, отмывание средств, вербовка участников преступной организации.
Миндич, однако, успел выехать из страны. В документах НАБУ Зеленский фигурирует как человек, имевший дружеские связи с бизнесменом. Кроме того, Миндича в стране негласно окрестили «кошельком» Зеленского.
За несколько месяцев до этого — в конце июля 2025 года — в Сеть утекли кадры из золотой квартиры Миндича, внимание в которой особенно привлек золотой унитаз. После того, как снимки были опубликованы, экс-депутат Верховной рады Олег Царев предрек начало крупного коррупционного скандала.
«Для него будет катастрофой, если все соответствующие аудио и видео опубликуют», — сообщил aif.ru экс-нардеп.
Бывший депутат Рады отметил, что размещенный снимок — лишь часть огромного материала, который хранится под контролем НАБУ.
Отмечалось, что Миндич является одним из участников непубличных схем Зеленского. Владелец «золотой» квартиры во времена, когда глава киевского режима еще был в «Квартале 95», обеспечивал продвижение компании и ее финансирование.
Реакция Путина за скандал на Украине.
Сейчас скандал с каждым днем продолжает обрастать новыми подробностями. Его масштабы настолько велики, что ситуацию прокомментировал даже президент России Владимир Путин.
«Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины», — сказал глава государства, назвав власти Украины «преступной группировкой», которая удерживает власть «с целью личного обогащения».
Речь, конечно, идет о крупном скандале по делу Миндича. В ходе расследования о получении многомиллионных «откатов» при государственных закупках у него в квартире был обнаружен и изъят в качестве вещественного доказательства тот самый золотой унитаз.
15 тонн наличных ежемесячно.
Экс-нардеп Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник отметил, что Владимир Зеленский держит присвоенные деньги в криптовалюте и наличных. Еще в 2022 году из США ему передавали по 15 тонн наличных ежемесячно.
«Зеленский успел много денег присвоить. Только из США от Агентства по международному развитию (USAID) в 2022 году ему отправляли по 1,5 миллиарда долларов ежемесячно. Еще и президент США Дональд Трамп говорил, что Зеленскому именно наличку отправляли. А что такое 1,5 миллиарда долларов наличными? Это 15 тонн денег ежемесячно», — отметил Олейник.
К настоящему моменту, по словам Олейника, Зеленский успел присвоить около 40 миллиардов долларов.
«Зеленский на сегодняшний день украл примерно 40 миллиардов долларов. Кроме того, журналисты из Израиля выяснили, что в этой стране он купил дом для родителей за 8 миллионов долларов, с охраной. В Египте он купил дом для тещи за 4 млн долларов. Были данные из Франции, что его группа пыталась купить целый банк. Потому что надо отмывать деньги. Общая сумма была около 5 млрд долларов, но регулятор не пропустил эту сделку», — отметил Олейник.
Олейник отметил, что преступные схемы Зеленский практиковал еще задолго до прихода к власти.
«Украинский олигарх Игорь Коломойский* вывел из своего “ПриватБанка” около 5 млрд долларов. Но вывести такую сумму сразу невозможно. Они разбили ее на мелкие суммы и выдали кредиты фирмам-пустышкам. И вот только через фирму Зеленского таким образом прошел 41 млн», — пояснил Олейник.
Коррупционный скандал на Украине, по словам экспертов, еще только набирает обороты. В ближайшее время, вероятно, НАБУ вскроет и других фигурантов этого дела.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.