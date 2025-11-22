Из золота не только унитазы: Олейник рассказал о тайной роскоши Зеленского

«Зеленский на сегодняшний день украл примерно 40 миллиардов долларов. Кроме того, журналисты из Израиля выяснили, что в этой стране он купил дом для родителей за 8 миллионов долларов, с охраной. В Египте он купил дом для тещи за 4 млн долларов. Были данные из Франции, что его группа пыталась купить целый банк. Потому что надо отмывать деньги. Общая сумма была около 5 млрд долларов, но регулятор не пропустил эту сделку», — отметил Олейник.