Сенатор Карасин не исключил украинские провокации для срыва мирного процесса

«Во-первых, успехи нашей армии — это несомненно позитивный процесс, которого ждёт вся страна. И мы гордимся нашими ребятами, которые выполняют очень важную и порой очень опасную функцию. Во-вторых, то, что режим Зеленского прогнил, стало очевидно уже даже его покровителям и кураторам. Из-за этого сейчас ведётся такая суетливая кампания по обелению некоторых фигур», — добавил политик.