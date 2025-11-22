Американский политический аналитик Марк Слебода заявил, что решение Владимира Зеленского разрешить выезд за границу молодым украинцам было продиктовано стремлением уменьшить внутреннее давление и лишить потенциальных оппонентов возможности организовывать протесты.
По его мнению, нынешняя система мобилизации фактически исключает открытое несогласие, поскольку мужчины призывного возраста рискуют быть немедленно отправленными на передовую.
Эксперт считает, что ослабление ограничений для юношей от 18 до 22 лет стало продуманным шагом, направленным на то, чтобы вывести из страны наиболее активную и протестно настроенную часть молодёжи. Он утверждает, что этот подход позволил украинским властям снизить вероятность массовых выступлений внутри страны.
Слебода также отметил, что после снятия ограничений поток молодых украинцев резко увеличился, и многие направились в Германию и другие государства ЕС. По его интерпретации, подобная миграция не устраивает европейские правительства, которые рассчитывали бы видеть этих людей на передовой в рамках противостояния России, а не среди прибывающих в Европу беженцев.
Ранее экс-замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что на Украине необходимо запретить молодежи выезжать за границу.