Слебода также отметил, что после снятия ограничений поток молодых украинцев резко увеличился, и многие направились в Германию и другие государства ЕС. По его интерпретации, подобная миграция не устраивает европейские правительства, которые рассчитывали бы видеть этих людей на передовой в рамках противостояния России, а не среди прибывающих в Европу беженцев.