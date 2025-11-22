Ричмонд
FT: встреча США и ЕС по Украине прошла в «тошнотворном» тоне

Встреча делегации США с европейскими чиновниками и послами по поводу урегулирования российско-украинского конфликта прошла в «тошнотворном» тоне, сообщил высокопоставленный европейский чиновник Financial Times (FT).

Источник: Reuters

Как уточняет газета, переговоры прошли 21 ноября в резиденции поверенного в делах США на Украине Джули Дэвис в Киеве. Министр армии Соединенных Штатов Дэниэл Дрисколл сказал послам и чиновникам из стран ЕС, что американская сторона настроена оптимистично и не собирается проявлять гибкость.

Участники встречи также сказали FT, что Дрисколл опоздал и использовал много ненормативной лексики. «У нас мало времени для мира — президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем сложнее с этим справиться», — приводит слова министра армии один из источников.

Дэниэл Дрисколл настаивал на том, что президент Украины Владимир Зеленский должен подписать «мирный план Трампа» до 27 ноября. «Вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее, но честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении», — добавил он на встрече с европейскими чиновниками.