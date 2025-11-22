FT: встреча США и ЕС по Украине прошла в «тошнотворном» тоне

Участники встречи также сказали FT, что Дрисколл опоздал и использовал много ненормативной лексики. «У нас мало времени для мира — президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем сложнее с этим справиться», — приводит слова министра армии один из источников.