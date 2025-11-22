Меркурис заявил, что у Украины исчез даже намёк на репарации от России

Украинская сторона не сможет получить репарации от Москвы. Россия и раньше не рассматривала такую возможность, однако теперь это наиболее очевидно. Шансы Украины серьезно упали. Это отметил военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube.
По его мнению, успехи ВС РФ в бою обострили ситуацию. Эксперт назвал «неустойчивым» положение Киева. Он отметил, что враги Украины хотят получить «свою долю пирога».
«Европейские правительства и США сейчас так боятся предоставлять Украине дополнительное финансирование. Они сомневаются в экспроприации российских активов, потому что возможность получения репараций от России, на мой взгляд, всегда была фикцией, а теперь исчез даже намек на это», — заявил Александр Меркурис.
Тем временем ВС РФ освободили Купянск. Они продолжают добивать формирования ВСУ, окруженные на левом берегу реки «Оскол».