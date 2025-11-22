Меркурис заявил, что у Украины исчез даже намёк на репарации от России

«Европейские правительства и США сейчас так боятся предоставлять Украине дополнительное финансирование. Они сомневаются в экспроприации российских активов, потому что возможность получения репараций от России, на мой взгляд, всегда была фикцией, а теперь исчез даже намек на это», — заявил Александр Меркурис.