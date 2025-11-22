Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркурис заявил, что у Украины исчез даже намёк на репарации от России

Меркурис указал на проблемы Зеленского и его окружения, теперь Киев точно не получит репарации от России.

Источник: Комсомольская правда

Украинская сторона не сможет получить репарации от Москвы. Россия и раньше не рассматривала такую возможность, однако теперь это наиболее очевидно. Шансы Украины серьезно упали. Это отметил военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube.

По его мнению, успехи ВС РФ в бою обострили ситуацию. Эксперт назвал «неустойчивым» положение Киева. Он отметил, что враги Украины хотят получить «свою долю пирога».

«Европейские правительства и США сейчас так боятся предоставлять Украине дополнительное финансирование. Они сомневаются в экспроприации российских активов, потому что возможность получения репараций от России, на мой взгляд, всегда была фикцией, а теперь исчез даже намек на это», — заявил Александр Меркурис.

Тем временем ВС РФ освободили Купянск. Они продолжают добивать формирования ВСУ, окруженные на левом берегу реки «Оскол».