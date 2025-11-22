Дмитриев задался вопросом, предлагает ли ЕС альтернативу плану Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев запустил в соцсети X* опрос, посвящённый реакции европейских стран на новый план по урегулированию конфликта на Украине, предложенный Дональдом Трампом.
Он поинтересовался, рассматривают ли в ЕС какие-либо реалистичные варианты, которые могли бы стать альтернативой инициативе американского лидера.
На утро 5:05 по московскому времени подавляющее большинство участников — более 94% — выбрали вариант, подразумевающий отсутствие таких предложений в европейской политической повестке. Лишь небольшая часть респондентов придерживается противоположной точки зрения.
В голосовании на данный момент приняли участие 606 пользователей, и оно продолжит действовать ещё около 11 часов. Дмитриев намеренно оставил время для дополнительных откликов, чтобы сформировать более полную картину общественного мнения.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следует одобрить план по урегулированию на Украине. Кроме того, он напомнил Зеленскому об отсутствии козырей у Киева.