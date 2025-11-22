Ричмонд
Вэнс рассказал, каким должен быть план урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Любой план украинского урегулирования должен быть приемлемым для России и Киева, обеспечивать устойчивое завершение конфликта, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Источник: Reuters

«Любой план мирного урегулирования между Украиной и Россией должен… Быть приемлемым как для России, так и для Украины», — сообщил он в социальной сети Х.

Вэнс добавил, что такой план также должен максимально увеличить шансы на то, что конфликт не возобновится вновь.

В Белом доме ранее заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

