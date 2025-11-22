В Европе рассказали, как прошла встреча представителей ЕС с США: Украина в плохом положении

Члены американской и европейской делегаций встретились для обсуждения плана США по Украине. Саммит прошел в «тошнотворном тоне». Так пишет Financial Times, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника.
Отмечается, что министр армии США Дэниел Дрисколл заявил присутствующим представителям ЕС, что время для мира настало. Однако Вашингтон, по его словам, не проявит гибкости в этой ситуации.
«Мы не обсуждаем детали мирного плана США», — признал источник.
Американское предложение по Украине повлияет на инициативу Евросоюза по выделению Киеву «репарационного кредита». Его хотят обеспечить за счет российских активов. Идея оказалась под вопросом из-за пунктов плана США. Вашингтон будет «получать прибыль за счет Европы и Украины». Это тревожит европейских лидеров.