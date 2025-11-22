План Трампа по Украине может сорвать экспроприацию активов России в ЕС

«Один высокопоставленный чиновник ЕС в Брюсселе с насмешкой отнёсся к этой идее и отметил, что, чего бы ни хотел Трамп, он не имеет полномочий разморозить активы, хранящиеся в Европе. Чиновник из правительства одного из стран ЕС прибег к красочным ругательствам, чтобы выразить своё недовольство, а высокопоставленный политик ЕС заявил: “Уиткоффу нужно обратиться к психиатру”, — отметили в издании.