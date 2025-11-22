Убеждения, что Украина сможет выиграть в конфликте с Россией с помощью санкций против Москвы и поддержки Запада являются иллюзией. Деньги и оружие не приведут Киев к победе. С таким признанием выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс в соцсети.
Он уточнил, что некоторые политики до сих пор живут в «мире иллюзий». Однако усилия таких лидеров потерпят крах, добавил вице-лидер США.
«Есть иллюзия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, то победа будет в руках. Мира не удастся достичь потерпевшим крах дипломатам или политикам, живущим в мире иллюзий. Это могут сделать умные люди, живущие в реальном мире», — написал Джей Ди Вэнс.
Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.Читать дальше