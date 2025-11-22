Вэнс признал неэффективность санкций против РФ и помощи Киеву: вот что он заявил

«Есть иллюзия, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия или введем больше санкций, то победа будет в руках. Мира не удастся достичь потерпевшим крах дипломатам или политикам, живущим в мире иллюзий. Это могут сделать умные люди, живущие в реальном мире», — написал Джей Ди Вэнс.