В Нигерии похищены 215 учеников и 12 педагогов из католической школы

Число учащихся и преподавателей, похищенных из католической школы в Нигерии, возросло до 227. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя Христианской ассоциации страны.
Ранее нигерийский телеканал Arise Tv информировал о похищении 52 учеников из частной католической школы в штате Нигер в пятницу. По последним данным агентства, боевики захватили 215 девочек из учебного заведения Святой Марии, а также 12 учителей.
Президент США Дональд Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве «страны, вызывающей особую озабоченность» в связи с предполагаемым геноцидом христиан со стороны исламистов, который, по его мнению, власти не в состоянии остановить. Позднее американский лидер допустил возможность направления военного контингента или нанесения воздушных ударов по территории государства.