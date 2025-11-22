В Нигерии похищены 215 учеников и 12 педагогов из католической школы

Президент США Дональд Трамп 31 октября обозначил Нигерию в качестве «страны, вызывающей особую озабоченность» в связи с предполагаемым геноцидом христиан со стороны исламистов, который, по его мнению, власти не в состоянии остановить. Позднее американский лидер допустил возможность направления военного контингента или нанесения воздушных ударов по территории государства.