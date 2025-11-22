Ричмонд
Путин получил приглашение посетить Гвинею-Бисау

Соответствующее предложение было озвучено в 2023 году в ходе встречи с действующим лидером этого государства Умару Сиссоку Эмбало.

Источник: Аргументы и факты

Президенту России Владимиру Путину поступило приглашение посетить Гвинею-Бисау. Соответствующее предложение было озвучено в 2023 году в ходе встречи с действующим лидером этого государства Умару Сиссоку Эмбало. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в республике Александр Егоров.

По его словам, приглашение российскому лидеру действительно поступило в ходе встречи глав государств в рамках II саммита «Россия — Африка», который состоялся в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.

Ранее председатель Административного совета Национального регулирующего органа Гвинеи-Бисау Герри Мане подчеркнул стратегическое значение исторически тесных отношений с Российской Федерацией. Он отметил, что их основа была заложена еще в период помощи Советского Союза в борьбе за независимость африканской страны.