Путин получил приглашение посетить Гвинею-Бисау

Президенту России Владимиру Путину поступило приглашение посетить Гвинею-Бисау. Соответствующее предложение было озвучено в 2023 году в ходе встречи с действующим лидером этого государства Умару Сиссоку Эмбало. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в республике Александр Егоров.
По его словам, приглашение российскому лидеру действительно поступило в ходе встречи глав государств в рамках II саммита «Россия — Африка», который состоялся в Санкт-Петербурге в июле 2023 года.
Ранее председатель Административного совета Национального регулирующего органа Гвинеи-Бисау Герри Мане подчеркнул стратегическое значение исторически тесных отношений с Российской Федерацией. Он отметил, что их основа была заложена еще в период помощи Советского Союза в борьбе за независимость африканской страны.