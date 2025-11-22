Путин получил приглашение посетить Гвинею-Бисау

Президенту России Владимиру Путину поступило приглашение посетить Гвинею-Бисау. Соответствующее предложение было озвучено в 2023 году в ходе встречи с действующим лидером этого государства Умару Сиссоку Эмбало. Об этом в интервью РИА Новости сообщил посол РФ в республике Александр Егоров.