Вэнс: критика плана США по Украине демонстрирует непонимание реальности

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс выразил мнение, что критика плана США по украинскому урегулированию показывает непонимание реальности. Об этом он написал в соцсетях.
«Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо неверно трактует некоторые критические реалии на земле», — говорится в публикации Вэнса.
Как отметил вице-президент США, любое мирное соглашение должно максимально снизить вероятность возобновления конфликта.
Напомним, ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует одобрить план по урегулированию конфликта. Кроме того, он напомнил Зеленскому об отсутствии козырей у Киева.