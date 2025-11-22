Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: критика плана США по Украине демонстрирует непонимание реальности

Как отметил вице-президент США, любое мирное соглашение должно максимально снизить вероятность возобновления конфликта.

Источник: Аргументы и факты

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс выразил мнение, что критика плана США по украинскому урегулированию показывает непонимание реальности. Об этом он написал в соцсетях.

«Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо неверно трактует некоторые критические реалии на земле», — говорится в публикации Вэнса.

Как отметил вице-президент США, любое мирное соглашение должно максимально снизить вероятность возобновления конфликта.

Напомним, ранее глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует одобрить план по урегулированию конфликта. Кроме того, он напомнил Зеленскому об отсутствии козырей у Киева.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше