«Это прекрасно»: Трамп прокомментировал решение Грин уйти в отставку

Напомним, на фоне обострившегося конфликта с президентом США член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила о своем уходе из Конгресса. Её отставка вступит в силу 5 января 2026 года. Она заявила, что боролась за избрание Трампа активнее любого другого республиканца. Конгрессвумен отметила, что многие республиканцы тайно ненавидели американского лидера и наносили ему удары в спину, однако позже были приняты обратно после выборов.