Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это прекрасно»: Трамп прокомментировал решение Грин уйти в отставку

Американский лидер Дональд Трамп назвал отличной новостью для США решение конгрессвумен Марджори Тейлор Грин уйти в отставку.

Источник: Life.ru

«Я считаю, что это отличная новость для страны. Это прекрасно», — приводит слова республиканца телеканал ABC News.

Хозяин Белого дома также отметил, что не был заранее проинформирован о решении Грин покинуть Конгресс. Он полагает, что конгрессвумен «должна быть счастлива».

Напомним, на фоне обострившегося конфликта с президентом США член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин заявила о своем уходе из Конгресса. Её отставка вступит в силу 5 января 2026 года. Она заявила, что боролась за избрание Трампа активнее любого другого республиканца. Конгрессвумен отметила, что многие республиканцы тайно ненавидели американского лидера и наносили ему удары в спину, однако позже были приняты обратно после выборов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше