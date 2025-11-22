Песков: Путин до конца года может посетить новые регионы РФ

Президент России Владимир Путин не исключает возможности поездки в новые российские регионы до конца текущего года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Пока нет точно в графике, но исключать этого нельзя», — заявил официальный представитель Кремля в комментарии РИА Новости, комментируя вопрос о возможной поездке президента.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Владимир Путин постоянно контролирует восстановление регионов Донбасса и Новороссии. Глава правительства отметил, что был впечатлен масштабами изменений, произошедших там за последние 2,5 года. Он выразил пожелание, чтобы все городские преобразования осуществлялись с учетом желаний и потребностей местных жителей.
Напомним, референдумы о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли 23−27 сентября 2022 года. За присоединение к Российской Федерации в ЛНР высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Запорожской области — 93,11 процента, в Херсонской области — 87,05 процента.