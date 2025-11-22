Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT: на встрече Дрисколла с европейскими чиновниками был тошнотворный тон

На встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками, которая прошла в пятницу, был тошнотворный тон. Об это сообщили британские журналисты.

На встрече чиновники и послы обсуждали урегулирование конфликта на Украине.

На встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками, которая прошла в пятницу, был тошнотворный тон. Об это сообщили британские журналисты.

«Один из высокопоставленных европейских чиновников описал тон встречи как “тошнотворный”, — пишет Financial Times. По данным издания, Белый дом заявил украинским и европейским чиновникам, что возможности для переговоров в отношении ее плана по окончанию военных действий ограничены.

Ранее агентство Axios 21 ноября опубликовало мирный лидера США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, он состоит из 28 пунктов. По словам источников в Белом доме, документ был представлен для обсуждения представителям Москвы и Киева.

В Кремле знают о новом мирном плане. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас у страны нет официальных деталей документа, но диалог с американской не прекращается. Песков подчеркнул, что Москва остается открытой к продолжению мирных переговоров.

Также пресс-секретарь российского лидера указал на необходимость скорейшего принятия Киевом решения о мирном урегулировании конфликта. По его словам, в дальнейшем такая возможность может быть утрачена. Эффективная работа ВС РФ должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что лучше договариваться и делать это в текущий момент, нежели позже, заявил Песков. Подробнее о том, какие пункты входят в мирный план, — в материале URA.RU.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше