FT: на встрече Дрисколла с европейскими чиновниками был тошнотворный тон

На встрече чиновники и послы обсуждали урегулирование конфликта на Украине.
На встрече министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками, которая прошла в пятницу, был тошнотворный тон. Об это сообщили британские журналисты.
«Один из высокопоставленных европейских чиновников описал тон встречи как “тошнотворный”, — пишет Financial Times. По данным издания, Белый дом заявил украинским и европейским чиновникам, что возможности для переговоров в отношении ее плана по окончанию военных действий ограничены.
Ранее агентство Axios 21 ноября опубликовало мирный лидера США Дональда Трампа по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, он состоит из 28 пунктов. По словам источников в Белом доме, документ был представлен для обсуждения представителям Москвы и Киева.
В Кремле знают о новом мирном плане. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сейчас у страны нет официальных деталей документа, но диалог с американской не прекращается. Песков подчеркнул, что Москва остается открытой к продолжению мирных переговоров.
Также пресс-секретарь российского лидера указал на необходимость скорейшего принятия Киевом решения о мирном урегулировании конфликта. По его словам, в дальнейшем такая возможность может быть утрачена. Эффективная работа ВС РФ должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что лучше договариваться и делать это в текущий момент, нежели позже, заявил Песков. Подробнее о том, какие пункты входят в мирный план, — в материале URA.RU.