FT: на встрече Дрисколла с европейскими чиновниками был тошнотворный тон

Также пресс-секретарь российского лидера указал на необходимость скорейшего принятия Киевом решения о мирном урегулировании конфликта. По его словам, в дальнейшем такая возможность может быть утрачена. Эффективная работа ВС РФ должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что лучше договариваться и делать это в текущий момент, нежели позже, заявил Песков. Подробнее о том, какие пункты входят в мирный план, — в материале URA.RU.