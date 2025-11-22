Ричмонд
Песков допустил, что Путин до конца года может посетить новые регионы

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин может совершить поездку в новые регионы до конца 2025 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что подобных планов пока нет в утвержденном графике, однако такая перспектива не исключается.

Референдумы о присоединении четырех регионов к России состоялись 23−27 сентября 2022 года. Согласно итоговым данным, обработанным после подсчета всех бюллетеней, в ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23 процента участников, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.

Ранее сообщалось, что Минтранс запланировал новые программы обновления транспорта для Донбасса.

