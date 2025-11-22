Песков допустил, что Путин до конца года может посетить новые регионы

Референдумы о присоединении четырех регионов к России состоялись 23−27 сентября 2022 года. Согласно итоговым данным, обработанным после подсчета всех бюллетеней, в ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23 процента участников, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.