Трамп считает, что Зеленский блефует, чтобы добиться лучшей сделки по Украине

По её данным, несмотря на лоббирование со стороны европейцев, позиция президента США по конфликту не изменилась со встречи с бывшим комиков в феврале. Республиканец считает, что Зеленский блефует, пытаясь добиться лучших условий при заведомо проигрышной позиции.
В пятницу Трамп заявил, что предупреждал Зеленского: у Украины «нет козырей», а его статус зависит от поддержки США.
Ранее Трамп заявил, что Зеленскому придётся одобрить мирный план США. На вопрос о возможном прекращении помощи в случае отказа главаря киевского режима от американского плана, республиканец ответил уклончиво, заявив, что экс-комику «рано или поздно придётся что-то принять». Хозяин Белого дома также добавил, что Киеву «следовало действовать быстрее».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.