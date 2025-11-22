Песков: Путин может посетить новые регионы РФ, но пока этого в графике нет

Ранее Владимир Путин заявил, что США до сих пор не смогли заручиться согласием Украины на предложенный план мирного урегулирования. По его словам, новая редакция плана американского лидера Дональда Трампа с Россией предметно не обсуждалась — помехой стала позиция Киева. Он предположил, что ЕС и Украина «до сих пор находятся в иллюзиях».