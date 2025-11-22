В Венгрии назвал план США единственной альтернативой украинскому конфликту

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока выразил мнение, что план США по украинскому урегулированию является единственной альтернативой конфликту на Украине.
«Мы очень поддерживаем это предложение, мы считаем, что это единственная заслуживающая доверия альтернатива на столе переговоров», — приводит его слова американская газета Washington Post.
Напомним, ранее глава США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует одобрить план по урегулированию конфликта. Кроме того, он напомнил Зеленскому об отсутствии козырей у Киева.
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва получила план Соединённых Штатов, состоящий из 28 пунктов. Он подчеркнул, что Российская Федерация достигает целей СВО, но готова к мирным переговорам по Украине.