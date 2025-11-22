Посол Келин: Британия до сих пор добивается поражения России

Келин пояснил, что речь идет не только о финансовых ресурсах, так как в этом вопросе «Лондон не на первом месте в Европе», а об «информационно-пропагандистских и политико-дипломатических усилиях». «Многое поставлено на карту поддержки Киева. Здешняя медиамашина по-прежнему настроена на очернение нашей страны и формирование необходимого фона для долгосрочной конфронтации. Мы это наблюдаем каждый день», — констатировал глава российского диппредставительства.