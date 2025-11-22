Ричмонд
Посол Келин: Британия до сих пор добивается поражения России

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин считает, что установка британских властей на достижение поражения России продолжает действовать, учитывая серьезную ставку Лондона на затягивание конфликта на Украине.

Источник: AP 2024

«Установка на нанесение нашей стране поражения остается в силе», — сказал дипломат в разговоре с корреспондентом ТАСС. «Этим целям отвечает затягивание украинского конфликта, на что здесь делают ставку. Важно понимать, что британский военно-политический класс серьезно вложился в поддержку Украины», — добавил посол.

Келин пояснил, что речь идет не только о финансовых ресурсах, так как в этом вопросе «Лондон не на первом месте в Европе», а об «информационно-пропагандистских и политико-дипломатических усилиях». «Многое поставлено на карту поддержки Киева. Здешняя медиамашина по-прежнему настроена на очернение нашей страны и формирование необходимого фона для долгосрочной конфронтации. Мы это наблюдаем каждый день», — констатировал глава российского диппредставительства.