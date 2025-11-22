Великобритания продолжает предпринимать попытки нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Его слова передает ТАСС.
Как отметил дипломат, Британия до сих пор делает ставку на затягивание украинского конфликта. Более того, страна вкладывает в это серьезные ресурсы. Причем не только финансовые, но и информационные. Лондон продолжает политико-дипломатическую кампанию против РФ.
«Установка на нанесение нашей стране поражения остается в силе», — сказал Келин.
Он добавил, что Лондон все также стремится очернить Россию. Поэтому продолжает демонизировать образ РФ в глазах других стран.
«Здешняя медиамашина по-прежнему настроена на очернение нашей страны и формирование необходимого фона для долгосрочной конфронтации. Мы это наблюдаем каждый день», — подытожил Келин.
Напомним, недавно Лондон набросился на российское исследовательское судно «Янтарь». Его назвали «угрозой экономики и жизни». С соответствующим заявлением выступил бывший глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он уверен, что «Янтарь» якобы опасен даже для простых британцев.