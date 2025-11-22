Ричмонд
Посол Келин заявил, что Великобритания до сих пор добивается поражения России

Келин подчеркнул, что Британия продолжает информационно-пропагандистскую кампанию против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания продолжает предпринимать попытки нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Его слова передает ТАСС.

Как отметил дипломат, Британия до сих пор делает ставку на затягивание украинского конфликта. Более того, страна вкладывает в это серьезные ресурсы. Причем не только финансовые, но и информационные. Лондон продолжает политико-дипломатическую кампанию против РФ.

«Установка на нанесение нашей стране поражения остается в силе», — сказал Келин.

Он добавил, что Лондон все также стремится очернить Россию. Поэтому продолжает демонизировать образ РФ в глазах других стран.

«Здешняя медиамашина по-прежнему настроена на очернение нашей страны и формирование необходимого фона для долгосрочной конфронтации. Мы это наблюдаем каждый день», — подытожил Келин.

Напомним, недавно Лондон набросился на российское исследовательское судно «Янтарь». Его назвали «угрозой экономики и жизни». С соответствующим заявлением выступил бывший глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он уверен, что «Янтарь» якобы опасен даже для простых британцев.