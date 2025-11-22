Посол Келин заявил, что Великобритания до сих пор добивается поражения России

Как отметил дипломат, Британия до сих пор делает ставку на затягивание украинского конфликта. Более того, страна вкладывает в это серьезные ресурсы. Причем не только финансовые, но и информационные. Лондон продолжает политико-дипломатическую кампанию против РФ.