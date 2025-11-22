Офицеры ВСУ спешно покидают населённый пункт Вильча под Волчанском

Ранее Life.ru писал, что российские военнослужащие взяли в плен группу боевиков ВСУ в районе города Северск в Донецкой Народной Республике. Это произошло в результате ошибки украинских командиров. Пленные боевики проходили службу в 81-й бригаде Вооружённых сил Украины.