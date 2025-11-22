Ричмонд
Офицеры ВСУ спешно покидают населённый пункт Вильча под Волчанском

Офицерский состав ВСУ начал спешно покидать населённый пункт Вильча в Харьковской области. Как сообщили в российских силовых структурах, эвакуация затронула командование 57-й отдельной мотопехотной бригады и других подразделений.

Источник: Life.ru

«Офицерский состав начал срочную эвакуацию из населённого пункта Вильча и переносит пункты управления на более безопасное расстояние», — подтвердил собеседник РИА «Новости».

Отмечается, что населённый пункт расположен южнее Волчанска, где продолжаются активные боевые действия.

Ранее Life.ru писал, что российские военнослужащие взяли в плен группу боевиков ВСУ в районе города Северск в Донецкой Народной Республике. Это произошло в результате ошибки украинских командиров. Пленные боевики проходили службу в 81-й бригаде Вооружённых сил Украины.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.