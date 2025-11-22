В Венгрии выразили недовольство атаками ВСУ на нефтепровод «Дружба»

В Венгрии выражают недовольство атаками Вооруженных сил Украины на нефтепровод «Дружба», а власти страны расценивают такие действия как недопустимые. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
По его словам, публичные заявления и дискуссии свидетельствуют о негативной реакции Будапешта на произошедшее.
«А как может быть иначе, когда страна, к слову, претендующая на членство в ЕС, которая к тому же получает от своих венгерских соседей электроэнергию, совершает столь безрассудные преступления, намеренно угрожая энергетической безопасности целого ряда стран Восточной Европы», — сказал он.
Станиславов подчеркнул, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и министр иностранных дел Петер Сийярто четко обозначили официальную позицию, назвав удары по трубопроводу неприемлемыми.
Сийярто, по словам посла, также приравнял такие атаки «к посягательству на национальный суверенитет».
Дипломат выразил мнение, что венгерское общество, особенно та его часть, которая обеспокоена вопросами национальной безопасности и стабильности экономики, поддерживает позицию правительства.