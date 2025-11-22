Вэнс заявил, что разрешить конфликт на Украине могут только умные люди

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил мнение, что наращивание помощи Украине и ужесточение санкций в отношении России не позволит разрешить украинский конфликт.
«Существует иллюзия, что если мы дадим больше денег, оружия или усилим санкции, победа будет близка. Мир не будет установлен неудачливыми дипломатами или политиками, живущими в мире фантазий», — написал Джей Ди Вэнс в соцсети.
По его словам, разрешить украинский конфликт могут только «умные люди, живущие в реальном мире».
Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что критика плана США по урегулированию на Украине демонстрирует непонимание реальности.
