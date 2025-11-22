В Бельгии объяснили, почему страна боится конфисковать активы России

По словам Бода, бельгийские круги исходят из прагматичного убеждения: «Победитель на поле боя определяет судьбу замороженных средств, а не проигравшая сторона». Аналитик интерпретировал это так: по мнению Брюсселя, никаких переговоров не предвидится, поскольку Россия одержит верх и сама решит дальнейшую судьбу этих активов, требуя их немедленного возврата. Он предположил, что Бельгии, в таком случае, придется незамедлительно передать Москве около 180 миллиардов евро.