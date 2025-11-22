Над Россией сбиты 69 украинских беспилотников. Военная операция, день 1368-й

9:36 ВС РФ нанесли удар по авиабазе ВСУ в Лебедине Сумской области, откуда противник запускал БПЛА, сообщает РИА Новости.
9:14.
9:01 ❗️Отражена атака беспилотников на промышленные предприятия Самарской области, в результате падения БПЛА ~в Сызрани погибли два человека~.
8:49 Режим опасности атаки БПЛА отменен в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
8:29 Financial Times: выделение Украине ~ «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов~, которое обсуждают европейские страны, оказалось под вопросом из-за плана администрации Трампа по урегулированию конфликта.
8:20.
8:10 ? Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 69 украинских беспилотников.
16 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, по 15 — над Самарской и Саратовской областями, 13 — над Крымом. Также, как уточняется, ПВО ликвидировала по три дрона над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской, а еще по одному — над Белгородской и Брянской областями.
8:00 Сегодня 1368-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.