Над Россией сбиты 69 украинских беспилотников. Военная операция, день 1368-й

Силы ПВО за ночь сбили 69 ударных беспилотников ВСУ над Россией, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, 16 БПЛА были уничтожены над Ростовской областью, по 15 — над Самарской и Саратовской областями, 13 — над Крымом. Также, как уточняется, ПВО ликвидировала по три дрона над Волгоградской и Курской областями, два — над Воронежской, еще по одному — над Белгородской и Брянской областями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.