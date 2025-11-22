Пушков назвал слова Вэнса признанием ошибочности прошлого курса США по Украине

Слова вице-президента США Джея Ди Вэнса о представленном Вашингтоном плане мирного урегулирования конфликта на Украине являются признанием провала предыдущего курса его страны по данному вопросу. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.
Российский политик напомнил, что недавно Вэнс отметил бессмысленность введения санкций против России и продолжения поставок оружия Киеву. Тем самым он подтвердил, что подобный подход не поможет разрешить конфликт на Украине. И теперь американская администрация стала отходить от соответствующей риторики.
«Это заявление на сегодняшний день является наиболее полным признанием несостоятельности всего предыдущего курса США в украинском кризисе. И именно эта точка зрения, судя по всему, возобладала в администрации Трампа», — написал Пушков.
Он также добавил, что одновременно с этим США встали на путь более жесткого принуждения Украины к миру. Именно поэтому Вашингтон угрожает Киеву отменой поставок оружия и предоставления разведывательных данных.
Немногим ранее о нынешней риторике США по Украине высказался обозреватель KP.RU Евгений Умеренков. Он подчеркнул, что новый план Вашингтона по урегулированию конфликта стал ударом для Европы. Особенно сильно это заметно по главе евродипломатии Кае Каллас. Та буквально впала в ступор.