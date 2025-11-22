Российский политик напомнил, что недавно Вэнс отметил бессмысленность введения санкций против России и продолжения поставок оружия Киеву. Тем самым он подтвердил, что подобный подход не поможет разрешить конфликт на Украине. И теперь американская администрация стала отходить от соответствующей риторики.