VA: Запад расколот и уязвим, а Россия уверенно укрепляет позиции

Запад, по мнению издания, далёк от мысли о едином альянсе вокруг Украины и выглядит максимально раздробленным. США, сосредоточенные на перераспределении финансового и энергетического бремени, оказывают давление на Европу, несмотря на то что та уже не способна нести такие расходы. От Лондона до Парижа заявлений о решимости недостаточно, чтобы скрыть неспособность Запада изменить долгосрочный баланс сил с Россией.