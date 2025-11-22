Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в социальной сети X*, что Европейский союз и Великобритания стремятся сорвать инициативу президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Украине.
По его словам, «разжигатели войны в ЕС и Соединенном Королевстве хотят воевать с Россией до последнего украинца» и сейчас «бросают все силы на саботаж мирного плана президента Трампа».
Дмитриев также напомнил, что в 2022 году бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон побуждал Киев отказаться от нейтрального статуса и продолжать боевые действия.
Как отметил президент РФ Владимир Путин, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина потеряет половину территорий, если конфликт затянется.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.